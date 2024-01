Mondo Pantera



Porta Elisa nono stadio del girone

mercoledì, 31 gennaio 2024, 08:32

Con una media sinora di 2364 spettatori, la tifoseria rossonera si colloca sino a questo punto del campionato al nono posto come presenze nel girone B. Massima affluenza con il Perugia, minima con la Juventus B: è quanto emerge dai dati forniti dal sito specializzato www.stadiapostcards.com che da tantissimi anni registra le presenze in tutti i campionati professionistici.

In testa alla graduatoria ci sono il Cesena (9555 spettatori di media), poi Spal (6464) e Pescara (4718). Più dietro, Ancona (4152), Torres (3918), Arezzo (3684), Perugia (3680), Rimini (3189). Fanalino di coda, la Juventus B con 100 spettatori di media. Quanto agli abbonati, la graduatoria vede in testa sempre il Cesena con 6535, seguito dalla Spal con 4566 e dal Rimini con 2199. I 1296 abbonati rossoneri valgono il settimo posto.

Tornando alla Lucchese, che lo scorso anno aveva una media spettatori pari a 1181 dunque meno della metà, va sottolineato come il massimo delle presenze si sia registrato, non casualmente, alla prima di campionato con il Perugia quando sui gradoni del Porta Elisa si trovarono in 3693, quota tremila è stata superata anche contro il Pescara (3662 presenze); il minimo è stato con la Juventus Bche ha visto solo 1741 presenze, sempre ovviamente conteggiando la quota abbonati.