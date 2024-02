Mondo Pantera



Coppa Italia, nuovo esodo dei tifosi rossoneri

martedì, 27 febbraio 2024, 08:47

Nonostante il momento tutt'altro che esaltante della squadra, saranno davvero tanti i tifosi rossoneri che saliranno a Padova per la semifinale di ritorno della Coppa Italia: nel settore ospiti sono già stati staccati più di 400 tagliandi e la prevendita andrà avanti sino a stasera. Non è difficile prevedere che sarà, almeno per ora, la trasferta più numerosa della stagione.

I tagliandi sono disponibili sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita). Il costo della curva Nord riservata ai sostenitori rossoneri è di 5 euro più i diritti di prevendita e sarà possibile acquistare i tagliandi sino alle ore 19 di martedì 27 febbraio. L'ingresso gratuito per gli under 5 previa richiesta via mail a biglietteria@padovacalcio.it, allegando il titolo di ingresso dell’adulto accompagnatore e i dati anagrafici dell’under 5. La mail va inviata entro e non oltre le ore 19 del giorno antecedente la gara.