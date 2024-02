Lucchese-Rimini, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

martedì, 27 febbraio 2024, 08:47

Nonostante il momento tutt'altro che esaltante della squadra, saranno davvero tanti i tifosi rossoneri che saliranno a Padova per la semifinale di ritorno della Coppa Italia: nel settore ospiti sono già stati staccati più di 400 tagliandi e la prevendita andrà avanti sino a stasera

lunedì, 26 febbraio 2024, 08:31

Torna stasera Corner Corto, l'appuntamento settimanale sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per riparlare del cammino dei rossoneri, avviati a disputare un campionato mediocre ma con la speranza della Coppa Italia. Appuntamento alle ore 19.05

mercoledì, 21 febbraio 2024, 08:06

I biglietti per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Padova e Lucchese, in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 19 allo stadio Euganeo, saranno in vendita dalle ore 16 di mercoledì 21 febbraio: ecco dove acquistarli e i prezzi

martedì, 20 febbraio 2024, 22:00

E' attiva la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Adriatico dove sabato sarà di scena la Lucchese: il circuito di vendita è quello di vivaticket.com e dei relativi punti vendita sul territorio nazionale. Come di consueto, l'acquisto sarà possibile sino alle ore 19 del giorno precedente.