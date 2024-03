Mondo Pantera



"Beppe sempre con noi", l'ultimo saluto a Beppe Lorenzini

sabato, 9 marzo 2024, 13:49

Centinaia di persone alla chiesa di San Leonardo, ancora di più in Curva Ovest al Porta Elisa: ecco l'ultimo saluto della città e dei tifosi rossoneri a Piergiuseppe Lorenzini, per tutti Beppe, storico tifoso della Lucchese e commerciante del centro storico deceduto giovedì scorso.

Alle esequie celebrate da don Lucio Malanca, hanno preso parte tantissime persone che conoscevano e apprezzavano Beppe: tra esse, oltre a una nutrita rappresentanza di tifosi (alcuni di Massa e di Montecatini) anche Bruno Russo e Massimo Morgia in rappresentanza della Lucchese, gli assessori comunali Barsanti, Pisano e Granucci, il presidente di Confcommercio Pasquini, gli ex calciatori rossoneri D'Urso e Nobile.

Al termine del rito, il carro funebre, seguito da centinaia di persone, si è diretto verso la Curva Ovest dello stadio dove a attendere Beppe c'erano molti altri tifosi (oltre all'intera formazione rossonera) che, una volta posata la bara dove era solito stare in curva, hanno dato vita a una coreografia di ringraziamento e a numerosi cori, anche goliardici, in suo omaggio. Venti e passa minuti dove persone di ogni età si sono ritrovate per ricordare la figura di un indimenticabile tifoso della Pantera. Tanta commozione, tante lacrime per un uomo davvero speciale.