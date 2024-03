Mondo Pantera



Entella-Lucchese, biglietti in vendita

lunedì, 11 marzo 2024, 19:07

Sono in vendita i tagliandi per la gara tra Entella e Lucchese in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.45. La società ligure si appoggia per la distribuzione al circuito Etes e dunque i biglietti sono acquistabili nelle ricevitorie autorizzate oltre che sul sito www.etes.it.

I tagliani per il settore ospiti saranno come di consueto in vendita sino alle ore 19 del giorno precedente la gara, ovvero giovedì prossimo. Il costo del biglietto del settore (Gradinata Nord) è di 9 euro.