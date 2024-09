Mondo Pantera



Stasera la nuova puntata di Corner Corto

mercoledì, 18 settembre 2024, 11:37

Torna l'appuntamento, inusualmente di mercoledì, sul profilo Facebook del nostro quotidiano online in onda questa sera alle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare, prima di tutto, del pari in rimonta contro il Rimini, ma non solo: spazio anche alle vicende del settore giovanile.

Trenta e passa minuti di approfondimenti insieme a Emanuela Lo Guzzo, Alessandro Lazzarini e Fabrizio Vincenti questa sera. Spazio dunque alle vicende rossonere. Alle ⏰19.05: non mancate!