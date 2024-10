Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 28 settembre 2024, 18:24

Inizia male l'avventura in C1 del Futsal Lucchese, che in casa ha perso per 6-2 contro le Remole. Un risultato severo, considerando la buona prestazione messa in campo dai rossoneri. Inizio positivo della formazione ospite, che dopo pochi minuti passa subito in vantaggio

venerdì, 27 settembre 2024, 14:59

Domani, sabato 28 settembre dalle 10 alle 12, il Museo rossonero sarà aperto per la raccolta fondi in memoria di Beppe Carlesi, lo storico tifoso della Lucchese scomparso di recente. Grazie alla disponibilità di Lucca United, chiunque lo desideri potrà recarsi al Museo per fare una donazione libera

venerdì, 27 settembre 2024, 08:20

Dopo sei giornate di campionato, l'esterno è primo nella classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Alle sue spalle inseguono Quirini, migliore in campo contro la Pianese, e Saporiti

giovedì, 26 settembre 2024, 21:27

Una nuova stagione è alla porte per il Futsal Lucchese, realtà nata nel 2023. Dopo il titolo dello scorso anno, i rossoneri si apprestano ad affrontare il campionato di Serie C1, massima competizione a livello regionale.