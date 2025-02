Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 27 gennaio 2025, 08:30

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria contro l'Ascoli che rilancia le speranze di una salvezza sul campo ma soprattutto della situazione societaria che non tranquillizza e che va avanti tra smentite e poche verità

mercoledì, 22 gennaio 2025, 22:33

Prosegue il momento positivo del Futsal Lucchese, che nell'ultimo turno di campionato si è imposto per 5-4 contro la 10 Livorno. Successo importante per i rossoneri, che si allontanano così dalle zone calde della classifica

lunedì, 20 gennaio 2025, 14:12

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della vendita societaria perfezionata a sorpresa nei giorni scorsi e che continua a presentare molti lati tutti da chiarire

martedì, 14 gennaio 2025, 14:31

Primo successo del 2025 per il Futsal Lucchese che ha vinto per 3-1 contro le Remole. Prestazione di carattere dei ragazzi di Umalini, capaci di imporsi in casa di una delle formazioni più interessanti del campionato di Serie C1