Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 5 febbraio 2025, 13:12

La Futsal Lucchese reagisce subito alla brutta sconfitta di San Giovanni Valdarno, imponendosi con un netto 10-0 ai danni dell'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, considerando che di fronte c'era una compagine in lotta per le zone alte della classifica

lunedì, 3 febbraio 2025, 08:52

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della nuova sconfitta (immeritata) che apre il baratro nella classifica della Lucchese, ma soprattutto del mercato e della situazione societaria che continua a essere avvolta nel mistero riguardo ai reali acquirenti...

lunedì, 27 gennaio 2025, 08:30

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria contro l'Ascoli che rilancia le speranze di una salvezza sul campo ma soprattutto della situazione societaria che non tranquillizza e che va avanti tra smentite e poche verità

mercoledì, 22 gennaio 2025, 22:33

Prosegue il momento positivo del Futsal Lucchese, che nell'ultimo turno di campionato si è imposto per 5-4 contro la 10 Livorno. Successo importante per i rossoneri, che si allontanano così dalle zone calde della classifica