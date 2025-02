Mondo Pantera



Crisi Lucchese, un tifoso scrive alla Figc e alla Lega Pro

mercoledì, 19 febbraio 2025, 08:08

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

Scusate il mio ardire, misto però anche a un sentimento di grande e genuino candore. Chi vi scrive è un tifoso di calcio, e nello specifico della AS Lucchese 1905. Squadra a cui sono abbonato ormai da più di 30 anni, da pochi anni invece, insieme a due figli dodicenni. Non so se avete avuto modo di osservare quello che sta accadendo alla società Lucchese, ma proverò a essere sintetico, nel caso alcuni fatti fossero passati in secondo piano: ci sono stati 2 passaggi societari in meno di un mese, che hanno visto attori principali 2 acquirenti che di calcio non si sono mai occupati; 2 società i cui rappresentanti non hanno mai avuto a che fare con squadre di calcio, sicuramente non a livello professionistico. Scrive il tifoso appassionato, che spende i propri soldi per vedere GIOCARE i propri beniamini, ma allo stesso tempo scrive un padre di due "altrettanto tifosi", peraltro anche giovani calciatori della categoria esordienti (Aquila S. Anna), che fanno fatica a capire cosa stia accadendo allo loro squadra del cuore. In qualità di Istituzioni del Calcio, voi potete aiutarci a capire? possiamo ritenerci sereni rispetto alla situazione in essere...oppure no? 3 tifosi attendono fiduciosi un vostro cortese riscontro. Cordiali saluti.

Francesco Masu

PS per cc scrivo anche all'organo informativo che io reputo di riferimento per noi tifosi rossoneri, così da poter dimostrare la compattezza del mondo Lucchese, dai tifosi fino a chi fa inchiesta e si informa per loro, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti.