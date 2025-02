Mondo Pantera



Futsal Lucchese, arriva la seconda vittoria consecutiva

martedì, 25 febbraio 2025, 14:20

Successo perentorio della Futsal Lucchese, che si è imposta per 7-2 in casa contro il Deportivo Chiesanuova. Seconda vittoria di fila per i rossoneri, che allungano a +7 sulla zona playout. Diversi rientri importanti per Umalini, che deve fare però a meno del capocannoniere della squadra, Rovella.

Inizio di partita equilibrato, con diverse occasioni sia da una parte che dall'altra. A sbloccare la gara è la Futsal Lucchese, che a metà del primo tempo trova il gol grazie a Choubane. Dopo il vantaggio, la Pantera gestisce con tranquillità il risultato, con Aait Laamiri che tra i pali dà grande sicurezza. Nel finale, la squadra di Umalini trova il raddoppio con Mustapha Byaze, al rientro dopo due mesi di assenza.

Nel secondo tempo, la Futsal Lucchese conferma di essere in un ottimo stato fisico e mentale. A prendersi la scena, sono Mustapha e Mohamed Byaze, ma soprattutto uno scatenato Eramnazi, autore di una tripletta. Nonostante il passivo, il Deportivo Chiesanuova cerca di restare il più possibile in partita, pagando però diverse disattenzioni difensive. Futsal Lucchese che grazie a questa vittoria diventa la sesta forza del campionato, accorciando sulla zona playoff, distante adesso 1 punto. Venerdì sera, i rossoneri affronteranno in trasferta la capolista Cus Pisa.

Futsal Lucchese 7-2 Deportivo Chiesanuova

Marcatori: 3 Eramnazi (L) 2 Mu.Byaze (L), Choubane (L), Mo.Byaze (L), 2 Amato (C)

Futsal Lucchese: Zurru; Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Choubane, Marziotti, Eramnazi, Mu. Byaze, Mo. Byaze, Bartolini. All: Umalini

Deportivo Chiesanuova: Miraglia; Giardini, Villegas Tello, Menichetti, Varrial, Perezha, Marra, Cenni, Amato, Diaferia, Abarca. All: Toria