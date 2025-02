Mondo Pantera



Futsal Lucchese vittoriosa in trasferta

domenica, 16 febbraio 2025, 18:07

La Futsal Lucchese espugna il "Pala Engels Lambardi", imponendosi per 2-1 contro l'Alberino. Trasferta sulla carta non semplice per i rossoneri, che di fronte si trovavano una squadra che, prima di venerdì, non aveva mai perso in casa. Diverse assenze per Umalini, che deve fare a meno per infortunio sia di Mustapha Byaze che di Rovella.

Inizio da dimenticare per la Pantera, che dopo pochi secondi si trova già sotto. In una delle prime azioni della partita, i padroni di casa infatti passano in vantaggio grazie a Tommaso Putzu. Passano solo due minuti e la Futsal Lucchese ristabilisce l'equilibrio grazie a Mohamed Byaze, bravo nel concretizzare un ottimo contropiede. Primo tempo di sofferenza per la Futsal Lucchese, che però si difende bene, rischiando poco.

Nella seconda frazione, i rossoneri crescono di livello andando vicino in un paio di circostanze al vantaggio. La Futsal Lucchese però non molla e riesce meritatamente a ribaltare la gara: break sulla sinistra di Bartolini che, dopo aver superato un paio di avversari, batte con un tiro preciso Ceccherini. Ottavo gol per l'ex MD United, in grande crescita nelle ultime partite. Tanto nervosismo nel finale, con diversi interventi ruvidi e un'espulsione nelle fila dell'Alberino. Tre punti fondamentali per gli uomini di Umalini, che consolidano l'ottavo posto, accorciando sulla zona playoff.

Alberino 1-2 Futsal Lucchese

Marcatori: T.Putzu (A), Mo. Byaze (L), Bartolini (L)

Alberino: Pianigiani, Ceccherini, Materozzi, Formisano, Cipollini, Vannucci, Pellegrino, Nannini, Danielli, Borghi, T.Putzu, M.Putzu. All: Temperini

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Zurru, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Marziotti, Eramnazi, Bartolini, El Bassraoui, Benjohair, Mo.Byaze. All: Umalini