Futsal Lucchese sugli scudi: rifila dieci gol al Fucecchio

mercoledì, 5 febbraio 2025, 13:12

La Futsal Lucchese reagisce subito alla brutta sconfitta di San Giovanni Valdarno, imponendosi con un netto 10-0 ai danni dell'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, considerando che di fronte c'era una compagine in lotta per le zone alte della classifica.

Diversi rientri tra le fila rossonere, con Umalini che però deve fare ancora a meno di Mustapha Byaze e Giannini. Inizio di personalità della Pantera, che riesce sin dai primi minuti ad imporre il proprio ritmo e il proprio gioco. Ad aprire i conti ci pensa Bartolini, bravo a finalizzare uno schema su palla inattiva. Timida reazione degli avversari che devono fare però i conti con Ait Laamiri, bravo a mantenere la porta inviolata. I rossoneri non abbassano la guardia e nel finale della prima frazione trovano anche il raddoppio.

Nel secondo tempo la musica non cambia, con la Futsal Lucchese che continua a macinare gioco e soprattutto gol. I ragazzi di Umalini sfruttano al meglio gli spazi lasciati dall'Atletico Fucecchio e nel finale dilagano. Tra i protagonisti anche Izouhar e Rovella, con quest'ultimo che sale a quota 18 reti in campionato. Futsal Lucchese che, grazie a questi tre punti, si consolida in una posizione di classifica tranquilla, mettendo nel mirino i playoff. Il prossimo appuntamento sarà venerdì sera, sempre alla palestra ITIS, contro il Città di Massa.

Futsal Lucchese 10-0 Atletico Fucecchio

Marcatori: 2 Bartolini, 2 Izouhar, 2 Rovella, Marziotti, Eramnazi, Unti, Angilletta

Futsal Lucchese: Zurru; Ait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Choubane, Ben Feddoul, Marziotti, Eramnazi, Rovella, Bartolini, Byaze. All: Umalini.

Atletico Fucecchio: Buggiani, Bichisecchi, D'Alcamo, Cripezzi, Gaitan, Frediani, Cascella, Brancati, Zito, Vigliotti, Moriani, Borea. All: Perretta