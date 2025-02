Lucchese-Carpi, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 24 febbraio 2025, 19:25

Mentre l'unica speranza è che qualcuno riesca a salvare la Lucchese dal baratro e quindi da un possibile fallimento, sono tanti i messaggi di solidarietà attraverso i social arrivati da tifosi di tante piazze, anche storicamente rivali della Pantera. E c'è chi comprerà il biglietto senza venire allo stadio

lunedì, 24 febbraio 2025, 13:13

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare del pari sofferto e non privo di polemiche contro il Sestri Levante, ma anche della vergognosa situazione societaria che ha portato alla penalizzazione e che vede il futuro ancora avvolto nell'incertezza

mercoledì, 19 febbraio 2025, 08:08

Francesco Masu ha scritto ai vertici del calcio per chiedere cosa intendono fare per la Lucchese: "Ci sono stati 2 passaggi societari in meno di un mese, che hanno visto attori principali 2 acquirenti che di calcio non si sono mai occupati; 2 società i cui rappresentanti non hanno mai...

martedì, 18 febbraio 2025, 16:17

Sono già disponibile sul sito www.etes.it e presso Lucca Carta i biglietti per la gara di domenica prossima dei rossoneri a Sestri Levante. A disposizione dei tifosi ci sarà il settore ospiti di curva con i tagliandi che sono in vendita a un prezzo (intero) di 9,50 euro