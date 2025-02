Mondo Pantera



"Lucchese, io ci sarò"

giovedì, 27 febbraio 2025, 16:05

Ex giocatori, tifosi, amministratori, sportivi di altre discipline: tutti insieme per sostenere i giocatori della Lucchese impegnati in una difficile gara contro il Carpi e che sono alle prese, senza stipendi, con la vergognosa situazione societaria. E' un vero e proprio appello video, quello realizzato con il contributo di molti volti noti della città in cui si invitano i tifosi a andare allo stadio comprando il biglietto al Porta Elisa.

Un appello in cui i sottoscrittori, molti già con il biglietto in mano, confermano che saranno allo stadio per sostenere i ragazzi di mister Gorgone. §Da Lucio Nobile, ex giocatore rossonero e presidente del Panathlon Lucca, Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea, da Riccardo Bergamini a Sofia Michelotti, capitano delle Mura Spring Basket, da Andrea Barsanti, capitano del Basket Lucca, da Alessio Ramacciotti del Mercatino del Pesce a Stefano Galligani, presidente di Lucca United, fino al sindaco Mario Pardini e al vice sindaco Fabio Barsanti. Tutti accomunati dalla volontà di non lasciare sola la squadra che, comunque vada, sta difendendo il nome della città. Una bella dimostrazione di affetto, anche da parte di alcuni degli sportivi di altre displine.