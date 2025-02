Mondo Pantera



Lucchese, la vicinanza dei tifosi delle altre squadre

lunedì, 24 febbraio 2025, 19:25

di gianluca andreuccetti

Si apre un'altra settimana importante per la Lucchese. Dopo il pareggio di Sestri Levante, i rossoneri sono già al lavoro in vista della gara di sabato al "Porta Elisa", contro il Carpi. Altra opportunità per dare un segnale forte alla corsa salvezza, in attesa dei punti di penalizzazione.

A farla da padrone però in questi giorni sono state le difficoltà extracampo dei rossoneri, tanto da ricevere l'attenzione di gran parte dei media nazionali. L'unica speranza è che qualcuno riesca a salvare la Lucchese dal baratro e quindi da un possibile fallimento. Diversi i messaggi di solidarietà arrivati da tifosi di altre piazze, anche storicamente rivali della Pantera. Abbiamo raccolto i commenti più significativi lasciati sotto i nostri post.

Andrea, tifoso del Pisa, si è voluto congratulare con i giocatori della Lucchese che, seppur senza stipendio, hanno accettato di continuare a giocare: "Grandi uomini prima che calciatori. Complimenti ragazzi". Un altro supporter nerazzurro ha espresso la sua vicinanza alla città di Lucca e alla sua tifoseria: "Io da tifoso pisano non ho mai capito perché la Lucchese, società importante e che storicamente ha lanciato tanti talenti, debba essere lo zimbello del calcio toscano. Gli ultras rossoneri meritano molto di più".

Anche da Livorno arrivano messaggi di solidarietà, come quello di Mario, tifoso amaranto: "Forza ragazzi, forza Lucchese. In queste spiacevoli situazioni ci siamo passati anche noi. I banditi purtroppo esistono ancora". Giuseppe da Pistoia auspica che vengano introdotte nuove norme per non permettere che soggetti poco affidabili prendano in gestione una società di calcio: "Rispetto da Pistoia, dove abbiamo vissuto un'esperienza simile, fortunatamente risolta. Lucca non può essere vilipesa così. La Lega Pro come può permettere che tutti gli anni si ripetano queste cose? Qualcosa non funziona". Messaggi di vicinanza e di comprensione che arrivano anche da fuori regione., tra i quai quello di Manuel che da Vicenza ha scritto: "Anche da noi successe un fatto simile. Dispiace davvero per la situazione e soprattutto per i tifosi, esenti da colpe". Da Terni gli fa eco Sandro: "Domani farò il biglietti da tribuna ( non verrò , perché tifo ternana ) ma lo faccio per dare una mano alla squadra per andare avanti...perché se la lucchese fallisce chi ci rimette sono sempre i tifosi...".