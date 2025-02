Mondo Pantera



Sconfitta in casa per la Futsal Lucchese

martedì, 11 febbraio 2025, 12:55

Stop interno per la Futsal Lucchese, che venerdì sera ha perso per 6-3 contro l'ottimo Città di Massa. Una sconfitta che non cancella comunque la buona prestazione dei rossoneri, i quali si sono arresi al cospetto di una squadra rivoluzionata dopo l'ultima finestra di mercato.

Primo tempo con tante difficoltà per la Pantera, sotto subito di due reti. Apuani che giocano ad un ritmo molto alto, limitando la manovra dei padroni di casa. Nel finale della prima frazione, la Futsal Lucchese approfitta del calo degli avversari, riaprendo la gara con El Bassraoui. Seconda rete in Serie C1 per il classe 2007, freddissimo nel battere da pochi passi Garces.

Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo, con il Città di Massa che va a segno ancora con Gonzalez, autore di una tripletta. Gli uomini di Umalini sono bravi però a rimanere sempre in partita e di controbattere ai gol degli ospiti. Dopo le reti di Eramnazi e Bartolini, la Futsal Lucchese prende campo, alla ricerca del pareggio. Nel momento migliore dei padroni di casa, il Città di Massa però chiude definitivamente la partita. Sconfitta che non cambia la classifica dei ragazzi di Umalini, che rimangono con quattro punti di vantaggio sulla zona playout. Il prossimo appuntamento sarà venerdì sera a Siena contro l'Alberino.

Futsal Lucchese 3-6 Città di Massa

Marcatori: 3 Gonzalez (M), El Bassraoui (L), Del Freo (M), Eramnazi (L), 2 Dopico (M), Bartolini (L)

Futsal Lucchese: Ait Laamiri, Benjohair, Eramnazi, Bartolini, Izouhar, Byaze, Giannini, Angilletta, Marziotti, Rovella, El Bassraoui, Zurru. All: Umalini

Città di Massa: Salvatori, Garces, Gonzalez, Angulo, Verduci, Del Freo, Baldi, Laaribi, Dopico, Mussi, Marchi, Salcedo. All: Fortini/Fialdini