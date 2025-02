Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 16 febbraio 2025, 18:07

I rossoneri espugnano il "Pala Engels Lambardi", imponendosi per 2-1 contro l'Alberino. Trasferta sulla carta non semplice per i rossoneri, che di fronte si trovavano una squadra che, prima di venerdì, non aveva mai perso in casa

martedì, 11 febbraio 2025, 12:55

Stop interno per la Futsal Lucchese, che venerdì sera ha perso per 6-3 contro l'ottimo Città di Massa. Una sconfitta che non cancella comunque la buona prestazione dei rossoneri, i quali si sono arresi al cospetto di una squadra rivoluzionata dopo l'ultima finestra di mercato

lunedì, 10 febbraio 2025, 09:10

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della bella vittoria contro il Milan B che rilancia le speranze di una salvezza sul campo ma soprattutto della situazione societaria con tutti gli aggiornamenti di giornata

mercoledì, 5 febbraio 2025, 13:12

La Futsal Lucchese reagisce subito alla brutta sconfitta di San Giovanni Valdarno, imponendosi con un netto 10-0 ai danni dell'Atletico Fucecchio. Un successo non scontato, considerando che di fronte c'era una compagine in lotta per le zone alte della classifica