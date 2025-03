Mondo Pantera



"Ciao Beppe": un nuovo, bellissimo murales in Curva Ovest

sabato, 8 marzo 2025, 18:07

Nel primo anniversario della sua morte (avvenuta il 7 marzo 2024), la Curva Ovest omaggia uno dei tifosi più storici e rappresentativi degli ultimi 50 anni: Beppe Lorenzini. Su uno dei muri del settore più caldo del tifo, da oggi ecco un magnifico murales che ritrae Beppe, con la sua sciarpa, insieme alla sua amata città.

Beppe era conosciuto e amato da tutti, per decenni ha seguito le sorti della Lucchese su tutti i campi d'Italia, e la sua edicola in via Fillungo era uno dei punti di ritrovo preferiti da chi ha i colori rossoneri nel cuore. Con questo murales, accompagnato dalla scritta "Ciao Beppe", la Curva Ovest, che espone in ogni partita una pezza in suo ricordo, ha voluto per sempre accanto a sé un fantastico tifoso.