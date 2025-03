Mondo Pantera



Futsal Lucchese a tutto gas

lunedì, 10 marzo 2025, 11:33

La Futsal Lucchese apre alla grande il mese di marzo e lo fa imponendosi per 7-3 ai danni della Vigor Fucecchio. Quarta vittoria di fila per i rossoneri che si consolidano al quarto posto, allungando proprio sulla compagine fiorentina.

Umalini deve fare a meno sia di Izouhar, fuori per squalifica, che di Mohamed Byaze, out per infortunio. Dopo un inizio di studio, con il passare dei minuti esce la qualità dei rossoneri, che nella prima frazione segnano ben cinque reti. Protagonista di giornata Mustapha Byaze, che con la tripletta di venerdì sera sale a 16 centri in campionato.

Nel secondo tempo, la Vigor Fucecchio prova a riaprire la partita, trovando due gol nei primi dieci minuti. Un calo di concentrazione da parte della Pantera che, nel momento di maggiore difficoltà, chiude però i conti sul 7-3 finale. Futsal Lucchese che al momento sarebbe fuori dai playoff, complice la forbice di 11 punti che c'è con il San Giovanni, terzo in classifica. Prossima settimana, la squadra di Umalini sarà di scena a Rapolano Terme, in provincia di Siena, contro la capolista IBS Crete.

Futsal Lucchese 7-3 Vigor Fucecchio

Marcatori: 3 Byaze (L), 2 Unti (L), 2 Rovella (L)

Futsal Lucchese: Zurru, Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Moulo, Giannini, Chouhbane, Rovella, Byaze, Bartolini, El Bassraoui. All: Umalini

Vigor Fucecchio: Perussato, Bertocci, Settesoldi, Catania, Pellegrini, Moscatelli, Julio Cesar Falconi, Fejzaj, Sejdini, Pucci. All: Giovannesch