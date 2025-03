Mondo Pantera



Il Futsal Lucchese espugna Pisa

lunedì, 3 marzo 2025, 15:42

La Futsal Lucchese firma l'impresa di giornata, vincendo per 3-2 in casa della capolista CUS Pisa. Terza vittoria di fila, che permette ai rossoneri di conquistare matematicamente la salvezza e di rientrare definitivamente nella corsa per i playoff.

Un'assenza pesante per l'ex di giornata Umalini, che deve fare a meno dello squalificato Eramnazi. Ottimo approccio degli ospiti, che dopo pochi minuti creano il primo pericolo dalle parti di Casarosa, con il palo interno colpito da Izouhar. La formazione di Agosti però prende fiducia e a poco dalla fine arriva l'episodio che potrebbe cambiare il primo tempo, con l'espulsione di Mohamed Byaze. Attimi di apprensione per il calciatore rossonero che, in occasione del fallo commesso, ha riportato anche un brutto infortunio. Il CUS Pisa approfitta quindi della momentanea inferiorità numerica degli avversari, trovando il vantaggio con Gabriele Camero.

Nel secondo tempo, la Futsal Lucchese mette in campo tanto cuore e carattere. Dopo il pareggio di Izouhar (nona rete in campionato), la Pantera ribalta la gara con Rovella e Mustapha Byaze. Nel finale, tanta sofferenza per gli uomini di Umalini, che difendono con le unghie e con i denti il vantaggio. Fabrizio Camero prova a rimettere in carreggiata il CUS Pisa, ma i rossoneri sono bravi ad amministrare il risultato. Prossima settimana, la Futsal Lucchese ospiterà alla palestra Itis la Vigor Fucecchio. Una prova di maturità importante per poter difendere il quarto posto e rientrare definitivamente nella corsa playoff.

CUS Pisa 2-3 Futsal Lucchese

Marcatori: Mu Byaze (L), Izouhar (L), Rovella (L), G. Camero (P), F. Camero (P)

Cus Pisa: Vernace, Casarosa, Stara, Falleni, Bruna, Siressi, G.Camero, Bartolucci, Barbieri, F.Camero, Raddi, Macri. All: Agosti

Futsal Lucchese: Zurru, Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Chouhbane, Rovella, Mo.Byaze, Bartolini, El Bassraoui, Mu.Byaze. All: Umalini