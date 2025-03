Lucchese-Entella, biglietti in vendita

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 3 marzo 2025, 15:42

La Futsal Lucchese firma l'impresa di giornata, vincendo per 3-2 in casa della capolista CUS Pisa. Terza vittoria di fila, che permette ai rossoneri di conquistare matematicamente la salvezza e di rientrare definitivamente nella corsa per i playoff

lunedì, 3 marzo 2025, 08:38

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare del pari stretto e condito da una bella prestazione dei rossoneri contro il Carpi, ma soprattutto del caos societario e dei presunti nuovi interessati a rilevare il club

giovedì, 27 febbraio 2025, 16:05

Ex giocatori, tifosi, amministratori, sportivi di altre discipline: tutti insieme per sostenere i giocatori della Lucchese impegnati in una difficile gara contro il Carpi e che sono alle prese, senza stipendi, con la vergognosa situazione societaria.

martedì, 25 febbraio 2025, 14:20

Successo perentorio della Futsal Lucchese, che si è imposta per 7-2 in casa contro il Deportivo Chiesanuova. Seconda vittoria di fila per i rossoneri, che allungano a +7 sulla zona playout. Diversi rientri importanti per Umalini, che deve fare però a meno del capocannoniere della squadra, Rovella