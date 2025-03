Mondo Pantera



Raccolta fondi, si va verso i 2000 euro e c'è anche l'ex Romero

domenica, 16 marzo 2025, 08:17

Procede a vele spiegate la raccolta fondi per sostenere la Lucchese. Il crowfunding, ideato da Alessio Ramacciotti, Enrico Cesari e Retemia sta portando a dei concreti risultati. Partito con l'obiettivo di 1100 euro, nelle ultime 48 ore sono state raccolte ben 1940 euro. La volontà è quella di sostenere i rossoneri nella copertura delle spese ordinarie, a partire dalla trasferta di sabato prossimo di Legnago.

Tante le persone che hanno aderito a questa iniziativa. Tra queste c'è anche Niccolò Romero, attaccante che ha vestito la maglia della Lucchese dal 2022 al 2024. L'ex rossonero, adesso al Città di Varese in Serie D, ha donato una cifra pari a 200 euro. Ricordiamo che ognuno può donare la cifra che ritiene opportuna e che in tal senso non state fissate delle scadenze. Chi volesse partecipare alla raccolta fondi, questo è il link: https://www.gofundme.com/f/la-squadra-chiama-la-citta-risponde