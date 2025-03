Mondo Pantera



Raccolta fondi vicina a 4000 euro

sabato, 22 marzo 2025, 11:33

La raccolta fondi per coprire le spese delle partite dei rossoneri e ideata da Alessio Ramacciotti, Enrico Cesari e l'emittente televisiva Retemia, si avvicina ai 4000 euro.Crowdfunding Lucchese ha subìto una nuova accelerazione con la cifra che servirà per coprire le spese della trasferta di Legnago e per le gare successive.

"Ringraziando chi ha donato – sostengono gli ideatori – invitiamo a continuare a promuovere questa piattaforma per la raccolta fondi per la Lucchese visto che ogni settimana di spese da sostenere non mancano per la squadra rossonera.Sottolineiamo la bellezza di aver svegliato gli animi nobili di questa città, associazioni, commercianti e singoli cittadini che stanno proponendo iniziative col fine di donare l'incasso dei vari eventi al nostro Crowfunding ci riempie di orgoglio.Il messaggio principale che volevamo lanciare con questa iniziativa a parte il lato economico, era proprio quello di non far sentire la squadra sola in questa fase molto particolare per gli atleti e lo staff. E ci siamo riusciti". Per chi volesse contribuire, ecco il link: https://www.gofundme.com/f/la-squadra-chiama-la-citta-risponde