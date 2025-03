Mondo Pantera



Sconfitta esterna per la Futsal Lucchese

giovedì, 27 marzo 2025, 15:02

Stop esterno della Futsal Lucchese, che al palazzetto dello sport di Torrita di Siena ha perso per 4-2 contro la capolista IBS Crete. Terza sconfitta del 2025 per i rossoneri, che vedono complicarsi la strada verso i playoff.

Gara sulla carta non semplice per i ragazzi di Umalini, che di fronte si trovavano la squadra più in forma del campionato, reduce da ben dieci vittorie consecutive. Pronti via e dopo pochi minuti i padroni di casa trovano il doppio vantaggio, con Rapado e Ogata. Approccio aggressivo dei senesi, che girano velocemente il pallone, senza dare punti di riferimento. Un inizio shock della Futsal Lucchese, che prova a rialzarsi subito con Rovella, che accorcia le distanze. Nel finale, le IBS Crete calano il poker, chiudendo così il primo tempo sul 4-1.

Nella seconda frazione assistiamo ad una gara differente, con la Pantera che sembra aver più coraggio. A dieci minuti dal termine, Bartolini prova a riaprire la contesa, ma non basta. Tra i migliori in campo, il portiere di casa Rossi, autore di diversi di interventi decisivi. Il prossimo appuntamento è fissato per questo venerdì, in casa del Monsummano.

Ibs Crete 4-2 Futsal Lucchese

Marcatori: Rapado (C), Ogata (C), Juan Pina (C), Lucchesi (C), Rovella (L), Bartolini (L)

Ibs Crete: Rossi, Bindi, Troiano, Piroli, De Oliveira, Di Tommaso, Rapado, Lucchesi, Juan Pina, Ogata, Del Fiume, Gonzalez Crespo. All: Bernardini

Futsal Lucchese: Zurru, Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Choubane, Byaze, Rovella. El Bassraoui, Bartolini. All: Umalini

