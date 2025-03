Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 8 marzo 2025, 18:07

Nel primo anniversario della sua morte, la Curva Ovest omaggia uno dei tifosi più storici e rappresentativi degli ultimi 50 anni: Beppe Lorenzini. Su uno dei muri del settore più caldo del tifo, da oggi ecco un magnifico murales che ritrae Beppe insieme alla sua amata città

sabato, 8 marzo 2025, 14:23

Rossoneri di nuovo in campo al Porta Elisa contro la capolista martedì prossimo alle ore 20,45: i biglietti sono già disponibili in biglietteria a partire dal 7 marzo, con i seguenti orari: sabato e lunedì dalle 16 alle 19.

lunedì, 3 marzo 2025, 15:42

La Futsal Lucchese firma l'impresa di giornata, vincendo per 3-2 in casa della capolista CUS Pisa. Terza vittoria di fila, che permette ai rossoneri di conquistare matematicamente la salvezza e di rientrare definitivamente nella corsa per i playoff

lunedì, 3 marzo 2025, 08:38

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare del pari stretto e condito da una bella prestazione dei rossoneri contro il Carpi, ma soprattutto del caos societario e dei presunti nuovi interessati a rilevare il club