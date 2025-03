Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 22 marzo 2025, 16:44

Continua la rincorsa ai playoff della Futsal Lucchese, che si aggiudica per 4-3 il derby contro il Tau Futsal. Quinta vittoria di fila per i rossoneri che, seppur con diverse difficoltà, riescono ad avere la meglio sulla compagine amaranto

sabato, 22 marzo 2025, 11:33

La raccolta fondi per coprire le spese delle partite dei rossoneri si avvicina ai 4000 euro.Crowdfunding Lucchese ha subìto una nuova accelerazione con la cifra che servirà per coprire le spese della trasferta di Legnago e per le gare successive

martedì, 18 marzo 2025, 08:29

Ad una manciata di giornate alla fine del campionato regolare, è ancora molto aperta la lotta per i primi posti della classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani: Saporiti mantiene la testa, ma incalzano Magnaghi, Selvini e Gucher.

lunedì, 17 marzo 2025, 08:15

Torna stasera l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della splendida vittoria dei rossoneri contro il Campobasso e degli sviluppi societari ancora avvolti nelle nebbie