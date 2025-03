Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

giovedì, 27 febbraio 2025, 16:05

Ex giocatori, tifosi, amministratori, sportivi di altre discipline: tutti insieme per sostenere i giocatori della Lucchese impegnati in una difficile gara contro il Carpi e che sono alle prese, senza stipendi, con la vergognosa situazione societaria.

martedì, 25 febbraio 2025, 14:20

Successo perentorio della Futsal Lucchese, che si è imposta per 7-2 in casa contro il Deportivo Chiesanuova. Seconda vittoria di fila per i rossoneri, che allungano a +7 sulla zona playout. Diversi rientri importanti per Umalini, che deve fare però a meno del capocannoniere della squadra, Rovella

martedì, 25 febbraio 2025, 08:27

Per la gara contro gli emiliani i biglietti sono disponibili in biglietteria a partire da oggi, 25 febbraio, con i seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 16 alle 19. Sabato invece sarà aperta dalle ore 10 fino all'inizio del match

lunedì, 24 febbraio 2025, 19:25

Mentre l'unica speranza è che qualcuno riesca a salvare la Lucchese dal baratro e quindi da un possibile fallimento, sono tanti i messaggi di solidarietà attraverso i social arrivati da tifosi di tante piazze, anche storicamente rivali della Pantera. E c'è chi comprerà il biglietto senza venire allo stadio