Mondo Pantera



Successo casalingo per la Futsal Lucchese

sabato, 22 marzo 2025, 16:44

Continua la rincorsa ai playoff della Futsal Lucchese, che si aggiudica per 4-3 il derby contro il Tau Futsal. Quinta vittoria di fila per i rossoneri che, seppur con diverse difficoltà, riescono ad avere la meglio sulla compagine amaranto.

Un match ricco di insidie per la Pantera, con il Tau che, nonostante la retrocessione aritmetica, ha dato tanto filo da torcere. Primo tempo che si apre nei migliore dei modi per i padroni di casa, con le reti di Eramnazi e dei due ex Izouhar ed El Bassraoui, quest'ultimo autore del suo terzo centro stagionale. Nel finale, reazione di orgoglio degli ospiti, con Carmignani che dà speranza alla compagine di Acciaio.

La seconda frazione vede un Tau maggiormente ispirato rispetto alla Futsal Lucchese, poco precisa negli ultimi metri. A El Brakzi risponde subito Rovella, che cerca di mettere al sicuro il risultato. A otto minuti dal termine però Rubino riapre la partita, ma non basta. Futsal Lucchese che grazie a questa vittoria consolida il quarto posto, anche se al momento, complice la forbice maggiore di undici punti, sarebbe fuori dai playoff. Rossoneri che torneranno in campo martedì sera a Siena, contro la capolista IBS Crete, nel recupero della 23^giornata.

Futsal Lucchese 4-3 Tau Futsal

Marcatori: Eramnazi (L), Izouhar (L), El Bassraoui (L), Rovella (L), Carmignani (T), El Brakzi (T), Rubino (T)

Futsal Lucchese: Zurru, Aait Laamiri, Unti, Angilletta, Izouhar, Chouhbane, Eramnazi, Rovella, Byaze, Bartolini, El Bassraoui. All: Umalini

Tau Futsal: Sevieri, K.Rubino, Rubino, Romanese, Giannetti, R. El Brakzi, Carmignani, Peri Pacheco, Guidotti, I. El Brakzi, Barone, Barbato. All: Acciaio