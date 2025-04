Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: trionfa Saporiti

martedì, 29 aprile 2025, 08:25

Un testa a testa, con sprint finale: Edoardo Saporiti ha vinto l'edizione 2024-2025 del Gazzettino d'Argento"Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani. Alle sue spalle, al termine di una lotta davvero all'ultima curva, Simone Magnaghi e Alessandro Selvini.

Saporiti, che succede ad Andrea Rizzo Pinna, ha collezionato un voto medio complessivo di 6,33, alle sue spalle, come detto Magnaghi, con 6,26, terzo Selvini con 6,24. Ecco dunque il podio, deciso dalla grande prestazione del fantasista contro la Torres nella quale ha realizzato una doppietta ed è risultato il migliore in campo. Quarto, e in lotta sino alla fine, Robert Gucher che si ferma a 6,21. Tanti i rossoneri che non possono invece concorrere per la mancanza del numero minimo di partite, soprattutto il gruppo di coloro arrivati a gennaio, a cominciare da Ballarini. La premiazione, con ogni probabilità nella prossima settimana, verrà annunciata nei prossimi giorni e sarà come sempre al Caffé Santa Zita di piazza San Frediano.

La diciottesima edizione del trofeo ha confermato il regolamento dello scorso campionato: al premio concorrono solo i rossoneri che hanno terminato la stagione con la maglia della Lucchese. Ed è restato naturalmente in vigore anche il numero minimo di partite della stagione regolare, ovvero la metà più una, quest'anno dunque la soglia minima è fissata in 20 presenze, non contando play off e play out. Ragion per cui, coloro che arriveranno da gennaio in poi, saranno tagliati fuori dalla corsa. Per verificare tutti i voti basta cliccare sulla rubrica "Promossi e bocciati".

La speciale classifica di "Promossi e bocciati" che determina la classifica del Gazzettino d'argento, relativa al rendimento dei rossoneri, è stata stilata in base ai voti assegnati ogni singola giornata da: Gazzetta Lucchese, Il Tirreno, La Nazione, Corriere dello Sport, Tuttosport, La Gazzetta dello Sport. Nella scorsa stagione, come detto a vincere era stato Andrea Rizzo Pinna, mentre l'anno prima era toccato a Tiritiello aggiudicarsi la targa in argento e in precedenza analoga soddisfazione era toccata a Belloni, Bianchi, Coletta, Falcone, Fanucchi, Forte, Terrani, Mingazzini, Tarantino, Casapieri, Tosto, Marotta, Biggi, Pera e Masini.