L'ex rossonero Quironi va al Mondiale

lunedì, 7 aprile 2025, 14:25

L'ex portiere e preparatore dei portieri rossonero, ora nelle Nazionali giovanili, Davide Quironi ha centrato insieme alla Under 17 Azzurra il doppio traguardo di arrivare alla fase finale degli Europei e dei Mondiali di ottobre in Qatar. Lo splendido risultato è arrivato dalla vittoria nella fase elite degli Europei che si è disputata in Croazia e che ha visto gli Azzurri imporsi contro i padroni di casa, la Slovacchia e l'Ucraina: tre partite, tre vittorie.

Ora gli Under 17, grazie a questo risultato, sono attesi prima dalla fase finale dell'Europeo che si svolgerà a maggio in Albania, ma anche dal Mondiale di ottobre prossimo in Qatar: aggiucandosi la fase elite era automatica la qualificazione per la massima competizione mondiale. "Aver vinto prima con gli Under 19 e ora con gli Under 17 – spiega Quironi – è una grandissima soddisfazione dopo 10 anni in azzurro arrivare a disputare un Mondiale. Ora, dobbiamo provare a fare il massimo in queste due competizioni internazionali".