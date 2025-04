Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

mercoledì, 2 aprile 2025, 11:53

Una vittoria di orgoglio. La Futsal Lucchese reagisce subito alla sconfitta di Siena, imponendosi per 4-1 in casa del Monsummano. Tredicesimo successo in stagione per i rossoneri che, ad una giornata dal termine, sono sicuri del quarto posto

martedì, 1 aprile 2025, 08:06

Si riapre clamorosamente la lotta per il primo posto della classifica del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ormai da quasi venti anni: Saporiti e Magnaghi in lotta per il primo posto, Gucher...

lunedì, 31 marzo 2025, 20:56

Un tifoso ci scrive: "Non c'è più nella città (pochi tifosi rimasti esclusi) un senso di identità e di appartenenza e che non c'è nemmeno più rispetto né considerazione per una squadra che esiste da 120 anni e che ha catalizzato la passione, l'interesse e l'amore di intere generazioni"

lunedì, 31 marzo 2025, 08:31

Torna stasera l'appuntamento, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare della fantastica vittoria dei rossoneri contro la Ternana, ma anche dell'ennesimo cambio proprietario e dei possibili sviluppi anche alla luce delle parole di mister Gorgone.