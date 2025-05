Mondo Pantera



Futsal Lucchese, ecco i corsi per i più giovani

lunedì, 19 maggio 2025, 17:13

La Futsal Lucchese è proiettata verso il futuro. Dopo una stagione nel complesso più che soddisfacente, l'obiettivo è quello di rafforzare la propria struttura, con l'intenzione di costruire un vero e proprio settore giovanile. Nata nel 2023, nell'ultimo anno la realtà rossonera ha avuto un buon seguito, anche grazie ai risultati positivi ottenuti dalla prima squadra nel massimo campionato regionale, chiuso al quarto posto. L'intenzione è di promuovere il futsal a Lucca, sport che presenta analogie ma anche tante differenze rispetto al calcio a 11. Una di queste, la possibilità che possa essere praticato anche indoor, ovvero in un impianto chiuso e coperto.

La volontà è quella di portare avanti un progetto che metta al centro la crescita dei giovani, con l'ausilio naturalmente di tecnici qualificati. A tal proposito, la Futsal Lucchese ha organizzato una serie di stage, gratuiti e a cadenza settimanale, con l'obiettivo di selezionare ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati regionali FIGC U15, U17, U19 e 21. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 maggio alle 20:30, alla palestra " E.Fermi" di Lucca. Per maggiori informazioni, contatta le pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105.