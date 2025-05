Mondo Pantera



Gazzettino d'argento: tutti i rossoneri premiati

venerdì, 9 maggio 2025, 07:14

di gianluca andreuccetti

É andata in archivio la diciottesima edizione del Gazzettino d'Argentino, trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dalle varie testate giornalistiche che Gazzetta Lucchese mette in palio ogni anno. Un'occasione per stare accanto alla Lucchese in vista dell'andata dei playout contro il Sestri Levante.

Nella splendida cornice del Caffè Santa Zita in piazza San Frediano, oltre qualche tifoso, presenti anche diversi ex rossoneri, come Mattia Lombardo, Davide Quironi e Massimo Morgia. All'inizio della cerimonia a prendere la parola è stato l'assessore allo sport e vicesindaco di Lucca Fabio Barsanti: "Stiamo riscontrando delle difficoltà di natura burocratica per l'installazione dietro la Curva Ovest del maxischermo., per assistere alla sfida di sabato sera. Non ci dovrebbero essere comunque problemi. Futuro della Lucchese? Al momento c'è una pista in piedi. L'obiettivo è quello di rinviare l'udienza fallimentare in programma per il prossimo martedì, in modo tale che questo soggetto interessato abbia più tempo a disposizione per dare una risposta definitiva. Le difficoltà sono legate non tanto all'ammontare debitorio, quanto ai tempi stretti. I giocatori e lo staff hanno dato tantissimo alla città e alla maglia, lavorando senza soldi per tanti mesi. Attraverso un crowfunding cercheremo di limitare le loro difficoltà economiche".

La novità rilevante di quest'edizione è stata la scelta di premiare tutti i giocatori, lo staff e tutti i dipendenti che hanno scelto di continuare la stagione, nonostante una situazione extracampo avversa. Sul gradino più basso del podio Alessandro Selvini, tra i protagonisti della Lucchese nel girone di ritorno: "Ringrazio i miei compagni, lo staff e Magnaghi, che mi ha dato una grossa mano. Non mi aspettavo di segnare così tanto"

Leader tecnico e non solo. Tra i punti di riferimento di un'annata complicata, Simone Magnaghi ha trascinato la Pantera a suon di gol: "I numeri dicono che è stata la mia miglior stagione, a livello realizzativo. Quello che conta è che adesso la Lucchese raggiunga il suo obiettivo, ovvero la salvezza. Nelle difficoltà siamo diventati più gruppo, sostenendoci l'un con l'altro. Tanto di cappello sia a noi, che allo staff e a tutti i dipendenti: lavorare senza percepire lo stipendio non è semplice".

A vincere il Gazzettino d'argento 2025 intitolato in memoria di Diego Checchi, collega e colonna portante di Gazzetta Lucchese, è stato Edoardo Saporiti. Nel corso dell'anno il fantasista è riuscito a conquistare i tifosi della Lucchese grazie alle sue giocate e gesti tecnici: "In questa stagione ho fatto senza dubbio uno step mentale. Ringrazio il direttore Ferrarese, mister Gorgone e i miei compagni di squadra per aver sempre creduto in me". A consegnare il premio, la mamma di Diego Checchi, Enrico Cesari per Top Speed e Michele Tambellini.

Giorgio Gorgone è stato l'emblema della Lucchese di quest'anno. A lui è andata la seconda edizione del trofeo "Cuore Rossonero Beppe Lorenzini" destinato ad un esponente rossonero che ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e consegnato dalla moglie di Beppe, Maida, dalla sorella Anna Rita e da Luca Mandoli: "La cosa più importante che mi è capitata in queste due stagioni è stato il percorso che abbiamo fatto con i giocatori, indipendentemente da come finirà. Sono stati due anni veramente turbolenti. I ragazzi si meriterebbero la salvezza".