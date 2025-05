Mondo Pantera



I tifosi festeggiano i 120 anni: sabato il ritrovo in Curva Ovest

mercoledì, 21 maggio 2025, 15:27

Tutto pronto per la festa dei tifosi per i 120 anni di Lucchese: l'appuntamento, come spiegato in una nota della Curva Ovest, è per sabato prossimo, quando proprio nel centro del tifo rossonero si terrà dal pomeriggio alla sera una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti anche alcuni giocatori e che si potrarranno sino alla mezzanotte, quando la Lucchese farà 120 anni.

"La serata di sabato – si legge nella nota della Curva Ovest – resterà impressa nei cuori di tutti noi. Una curva rossonera compatta, calda, viva, che ha fatto tremare gli spalti e acceso il fuoco dell’orgoglio lucchese. Abbiamo dimostrato, ancora una volta, che una Curva unita può fare davvero la differenza: il nostro sostegno ha spinto la squadra, ha fatto sentire alla città intera il peso e la forza di una tifoseria che non molla mai. Questa Curva è di tutti. Di ogni lucchese che ha nel cuore quella vecchia Pantera che da 120 anni lotta, suda, cade e si rialza. È il nostro simbolo, la nostra identità, la nostra storia fatta di sacrifici, passione e appartenenza.

E proprio per questo, ORA PIÙ CHE MAI, ci meritiamo una festa. Una giornata tutta nostra, per celebrare, per abbracciarci, per cantare e onorare insieme questi 120 anni di amore per la maglia. Invitiamo tutto il popolo rossonero e l’intera città a partecipare sabato alla nostra festa: un momento di unità, di orgoglio e di passione, perché questa storia appartiene a tutti. Perché la Pantera è il nostro cuore, la nostra voce, la nostra gente. Curva Ovest 1905".