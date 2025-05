Mondo Pantera



Il mondo dello sport cittadino vicino alla Lucchese: "Stringiamoci intorno alla Pantera"

sabato, 17 maggio 2025, 08:36

C'è una città che si è stretta intorno ai rossoneri. E anche il suo tessuto sportivo, non si è tirato indietro, a cominciare da alcune sue eccellenze come l'Atletica Virtus Lucca, da sempre vicina ai colori rossoneri che sul proprio profilo Facebook ha postato l'invito a seguire la squadra di mister Gorgone: " Da sempre vicini alla Lucchese, con il rispetto che la sua storia merita, con la sensibilità di chi fa sport con coscienza, impegnandosi per la crescita della cultura sportiva della città di Lucca. Questo è il momento di stringersi attorno alla Pantera, di sincronizzare i battiti del cuore e sostenerla tutti insieme. Anche l’Atletica Virtus Lucca domani sera sarà presente con una delegazione al Porta Elisa per incitare i rossoneri in questa partita delicatissima. Orgogliosamente, forza Lucchese ".

Non è stato da meno il BCL, la società cestistica cittadina che ha appena centrato la semifinale playoff e che domenica scorsa ha ospitato al Palatagliate alcuni calciatori rossoneri: "Domenica 11 maggio, in occasione di Gara 1 dei quarti di finale playoff tra Basketball Club Lucca e Riso Scotti Pavia, abbiamo avuto il piacere di accogliere al PalaTagliate una delegazione della Lucchese 1905, insieme al Sindaco Mario Pardini e al Vicesindaco Fabio Barsanti. Un momento simbolico ma importante, che conferma la volontà comune di costruire un legame forte tra le realtà sportive della città, unite dall'amore per Lucca e per i suoi colori. Domani, sabato 17 maggio alle ore 20:00, alcuni ragazzi della prima squadra BCL saranno presenti allo Stadio Porta Elisa per sostenere la Lucchese 1905 nella delicatissima sfida contro il Sestri Levante. La partita è decisiva: la Lucchese si gioca la salvezza in Serie C e, con essa, anche il futuro sportivo del club. Invitiamo tutti i tifosi biancorossi e rossoneri a fare squadra, a riempire lo stadio, e a tifare insieme per Lucca.Uniti si vince. Uniti per Lucca e per lo sport ".