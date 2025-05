Mondo Pantera



Le tifoserie amiche al fianco della Lucchese

martedì, 20 maggio 2025, 14:26

Tra i quasi 5000 spettatori del Porta Elisa di sabato scorso, non c'erano solo tantissimi lucchesi, ma anche tifosi di squadre da sempre vicine ai colori rossoneri. In Curva Ovest in molti avranno notato striscioni di Massa, Ravenna, Montecatini, Portsmouth. Ma a seguire l'impresa dei ragazzi di mister Gorgone, oltre a alcune decine di rappresentanti di queste tifoserie che si sono sobbarcati viaggi più o meno lunghi (da Portsmouth non è certo uno scherzo), anche altri supporter che hanno nel cuore la Lucchese.

E' il caso di un tifoso della Fidelis Andria (il cui gemellaggio va avanti da una vita) che ha percorso centinaia di chilometri per esserci e gioire con tutto lo stadio. Dall'Olanda, invece, i tifosi dell'Almere, tante volte ospiti al Porta Elisa, hanno voluto essere vicini con uno striscione esposto durante l'ultima gara casalinga della squadra. Tanto amore per la Lucchese, in Italia ma anche all'estero.