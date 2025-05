Mondo Pantera



Lucchese 120 anni, inaugurata la mostra "Amore senza fine"

domenica, 25 maggio 2025, 12:34

Volti noti e meno noti: circa 200 persone si sono ritrovate questa mattina dietro il coro di San Michele per festeggiare il 120° compleanno della Lucchese. Nell'occasione è stata inaugurata anche la mostra "Lucchese 120 anni, un amore senza fine", composta da 15 pannelli, disposti in tutto il centro che raccontano la storia della squadra rossonera dagli albori ai giorni nostri e organizzata dal Comune di Lucca. Tra i presenti, anche alcuni giocatori rossoneri del presente e del passato, come Jacopo Coletta e Francesco Fedato, Massimo Morgia e Lucio Nobile, oltre ai rappresentanti del Comune, il vice sindaco Fabio Barsanti e l'assessore Remo Santini, ma anche l'ex assessore Celestino Marchini, i rappresentanti di Lucca United Luca Mandoli e Stefano Galligani che hanno collaborato nell'allestimento della mostra, e il professor Umberto Sereni che tre anni fa scelse il testo da apporre sulla targa.

Il primo pannello della mostra, quello della fondazione del club, è stato collocato non a caso nei pressi della targa che ricorda la fondazione, gli altri descrivono un percorso che tocca tanti angoli cittadini e che è possibile percorrere anche grazie a un QR code scaricabile che indica esattamente la collocazione dei 15 pannelli, un'occasione per lucchesi e turisti per approfondire la società simbolo cittadina .

“Tifosi, guardiamoci negli occhi: non allontaniamoci dalla Lucchese, qualunque sia il suo destino”: è stato il messaggio toccante di un grande ex come Lucio Nobile. E del destino del club ha parlato anche il vice sindaco Barsanti: “Non potevamo far passare la ricorrenza dei 120 anni di storia nonostante le colpe di alcuni soggetti. Dobbiamo fare tutto il possibile per raggiungere il risultato: la città ha dimostrato ancora una volta di meritare la categoria e sabato scorso ne ha dato l'ennesima conferma riempiendo lo stadio, ma anche con la bella festa organizzata dai tifosi allo stadio. Dopo le iniziative dello scorso anno, per questi 120 anni abbiamo scelto una mostra che riaffermasse l'identità cittadina della Lucchese. Nelle prossime settimane ci saranno poi una serie di eventi sempre dedicati alla storia del club alla presenza dei protagonisti di alcune formazioni rossonere”.