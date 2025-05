Mondo Pantera



Lucchese 120 anni, un amore senza fine

venerdì, 23 maggio 2025, 16:58

di gianluca andreuccetti

Un amore senza fine. Sentimento profondo, che non si esaurisce nel tempo. In un momento sportivamente delicato e critico, la città di Lucca si prepara a celebrare i 120 anni della Lucchese. Un traguardo importante per una realtà che è simbolo di identità e passione per generazioni di lucchesi. Nell'ambito dell'incontro che si è svolto tra la squadra e il sindaco Mario Pardini, oggi venerdì 23 maggio si è tenuta la conferenza stampa con cui l'amministrazione comunale ha presentato le iniziative per celebrare l'anniversario dei rossoneri. Ad esordire è stato il vicesindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti: "A prescindere dalle brutte vicende di questa stagione, festeggiare i 120 anni della Lucchese è doveroso. Dal suo insediamento, l'amministrazione comunale ha sempre celebrato nel giusto modo i compleanni della Pantera".

Domenica 25 maggio, giorno del compleanno della Pantera, alle ore 11 si terrà la tradizionale cerimonia sotto la targa dedicata alla Lucchese, situata dietro il coro della chiesa di San Michele. Una delle novità è la presenza di un mostra itinerante che ripercorrerà le tappe e i personaggi principali della storia rossonera. Il percorso espositivo si articolerà nel centro storico. "L'obiettivo è quello di far conoscere la storia gloriosa di questa squadra sia ai cittadini di Lucca, ma anche ai turisti italiani e stranieri. Si trattano di 15 pannelli che, attraverso un percorso fotografico e storico scritto, ripercorrerà i momenti storici più importanti della Lucchese".

L'iniziativa è curata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Lucca United, rappresentata questa mattina da Luca Mandoli, direttore del museo rossonero e Stefano Galligani. A prendere la parola è stato proprio il presidente della storica cooperativa di tifosi della Pantera: "Un percorso visivo e di emozioni che come scopo quello di risaldare il legame che c'è tra Lucca, la Lucchese e i suoi tifosi. La Pantera è l' espressione di una comunità".

Ma le celebrazioni non si fermeranno qui. Il Comune di Lucca ha infatti organizzato per il mese di giugno cinque conferenze a tema, organizzate in diversi locali del territorio, che ripercorreranno i momenti iconici della Lucchese, dagli anni '70 ad oggi. Inoltre ad essere coinvolte saranno anche le scuole cittadine, attraverso una serie di iniziative didattiche e una giornata di street art con a tema la Lucchese. E nell'ultimo fine settimana di maggio, tornerà in centro anche la Pantera realizzata dai carristi del Carnevale. Si preannuncia un mese di festa con la storia della Pantera, che nonostante le tante problematiche che si sono susseguite, rimarrà indelebile.