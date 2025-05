Mondo Pantera



Lucchese-Sestri Levante, 500 biglietti venduti in poche ore

mercoledì, 14 maggio 2025, 22:08

Poche ore di biglietteria aperta e lunghe code: la città sta rispondendo all'appello dei rossoneri e nel primo giorno di vendita dei biglietti, riservato agli abbonati, sono stati staccati circa 500 tagliandi. Da giovedì a sabato vendita invece libera, ma già da domani (giovedì) verrà ampliato il numero delle ore di apertura (si inizierà alle 15 e non alle 16) proprio a seguito dall'affluenza registrata oggi.

Ecco gli orari del point dello Stadio;

- giovedì 15 maggio e venerdì 16 maggio dalle ore 15 alle ore 20 vendita libera presso il point dello stadio;

- sabato 17 maggio dalle 10 alle 13 presso il point dello stadio e dalle ore 15 ad inizio partita presso il botteghino.

I prezzi saranno i seguenti, tenendo conto che per scelta della Lega Pro, che organizza la gara, l'ingresso gratuito è riservato ai minori di 6 anni:

TRIBUNA LATERALE EST E OVEST:

- intero, 25 €

- ridotto over 70, 20 €

- ridotto donna e U14, 13 €

GRADINATA:

- intero, 16 €

- ridotto over 70, 10 €

- ridotto donna e U14, 7 €

CURVA OVEST:

- intero, 10 €

- ridotto over 70, 7 €

- ridotto donna e U14, 6 €

CURVA EST OSPITI (SOLO ONLINE)

- intero, 10 € + commissioni

- ridotto over 70, 7 € + commissioni

- ridotto donna e U14, 6 € + commissioni