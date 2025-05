Mondo Pantera



Lucchese-Sestri Levante, Curva Ovest esaurita, pochi biglietti negli altri settori

venerdì, 16 maggio 2025, 20:09

Quando mancano altre 24 ore al match, oltre 3700 persone (350 ospiti compresi) hanno già il biglietto in tasca per assistere a Lucchese-Sestri Levante che vale la salvezza sul campo. Anche nella giornata di oggi si sono registrate code e un notevole utilizzo del canale internet per acquistare i tagliandi che, per quanto riguarda la Curva Ovest, sono andati esauriti nel pomeriggio. Restano meno di 600 biglietti di gradinata e un centinaio di tribuna.

Restano alcune centinaia di biglietti di gradinata e pochi tagliandi di tribuna, poi, con l'attuale capienza, per il Porta Elisa sarà tutto esaurito. I biglietti restanti sono in vendita on line sul sito www.go2.it e a Porcari nelle rivendite Lucca Carta e La Pergamena. Il botteghino dello stadio aprirà invece nel giorno della partita dalle 10 alle 13 e dalle ore 15 ad inizio partita. I prezzi saranno i seguenti, tenendo conto che per scelta della Lega Pro, che organizza la gara, l'ingresso gratuito è riservato ai minori di 6 anni:

TRIBUNA LATERALE EST E OVEST:

- intero, 25 €

- ridotto over 70, 20 €

- ridotto donna e U14, 13 €

GRADINATA:

- intero, 16 €

- ridotto over 70, 10 €

- ridotto donna e U14, 7 €