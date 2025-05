Mondo Pantera



Lucchese-Sestri Levante: oltre 1800 biglietti già venduti

giovedì, 15 maggio 2025, 22:06

Quota 500 biglietti nel primo giorno, oltre 1800 addirittura nel secondo ( a cui vanno aggiunti 300 acquistati dagli ospiti): i tifosi rossoneri stanno rispondendo alla grande in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie C di sabato prossimo. Anche giovedì, nonostante fosse possibile l'acquisto on line sul sito www.go2.it e a Porcari nelle rivendite Lucca Carta e La Pergamena, lunghe code al botteghino dello stadio. Giovani e meno giovani pazientemente in coda, nonostante fossero state raddoppiate le postazioni.

La Curva Ovest (2000 posti di capienza) va verso tutto l'esaurito, restano alcune centinaia di biglietti, ancora disponibile invece un alto numero di posti di gradinata, mentre in tribuna, complice la capienza ridotta, restano appena un centinaio di tagliandi.

Ecco gli orari del point dello Stadio;

- venerdì 16 maggio dalle ore 15 alle ore 20 vendita libera presso il point dello stadio;

- sabato 17 maggio dalle 10 alle 13 presso il point dello stadio e dalle ore 15 ad inizio partita presso il botteghino.

I prezzi saranno i seguenti, tenendo conto che per scelta della Lega Pro, che organizza la gara, l'ingresso gratuito è riservato ai minori di 6 anni:

TRIBUNA LATERALE EST E OVEST:

- intero, 25 €

- ridotto over 70, 20 €

- ridotto donna e U14, 13 €

GRADINATA:

- intero, 16 €

- ridotto over 70, 10 €

- ridotto donna e U14, 7 €

CURVA OVEST:

- intero, 10 €

- ridotto over 70, 7 €

- ridotto donna e U14, 6 €

CURVA EST OSPITI (SOLO ONLINE)

- intero, 10 € + commissioni

- ridotto over 70, 7 € + commissioni

- ridotto donna e U14, 6 € + commissioni