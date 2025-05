Porta Elisa mai così pieno negli ultimi anni

Altri articoli in Mondo Pantera

sabato, 17 maggio 2025, 08:36

Tante le società che hanno manifestato vicinanza e voglia di sostenere la Lucchese impegnata in una partita che decide il suo futuro. Tra esse, anche la Atletica Virtus Lucca e il Basket Lucca: "Saremo allo stadio, La partita è decisiva: la Lucchese si gioca la salvezza in Serie C e,...

venerdì, 16 maggio 2025, 20:09

Quando mancano altre 24 ore al match, oltre 3700 persone (350 ospiti compresi) hanno già il biglietto in tasca per assistere a Lucchese-Sestri Levante che vale la salvezza sul campo. Anche nella giornata di oggi si sono registrate code e un notevole utilizzo del canale internet. Gli orari della biglietteria

giovedì, 15 maggio 2025, 22:06

I tifosi rossoneri stanno rispondendo alla grande in vista della gara decisiva per la permanenza in Serie C di sabato prossimo: lunghe code al botteghino, restano solo alcune centinaia di tagliandi in Curva Ovest e alcune decine di tribuna, ancora buona disponibilità in gradinata: gli orari della biglietteria

mercoledì, 14 maggio 2025, 22:08

Poche ore di biglietteria aperta e lunghe code: la città sta rispondendo all'appello dei rossoneri e nel primo giorno di vendita dei biglietti, riservato agli abbonati, sono stati staccati circa 500 tagliandi. Da giovedì a sabato vendita libera, ma verrà ampliato il numero delle ore di apertura (si inizierà alle...