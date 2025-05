Stasera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

lunedì, 5 maggio 2025, 19:00

Edoardo Saporiti e gli altri rossoneri verranno premiati alle 18,30 di giovedì prossimo al Caffè Santa Zita di piazza San Frediano: sarà l'occasione per incontrare la squadra in vista del primo spareggio play out di sabato prossimo a Sestri Levante

martedì, 29 aprile 2025, 08:25

Un testa a testa, con sprint finale: Edoardo Saporiti ha vinto l'edizione 2024-2025 del Gazzettino d'Argento"Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilato sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani. Alle sue spalle, al termine di una lotta davvero all'ultima curva, Simone Magnaghi e Alessandro Selvini

lunedì, 28 aprile 2025, 08:51

Torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online, a partire dalle ore 19.05: sarà l'occasione per parlare dell'ennesima vittoria dei rossoneri ma che per centrare la salvezza dovranno passare dagli spareggi, ma anche delle ultime sulla situazione societaria

sabato, 26 aprile 2025, 08:32

L'ultima di campionato deciderà non solo il destino della Lucchese, ma anche l'assegnazione del Gazzettino d'argento "Diego Checchi", il trofeo di rendimento stilata sulla base dei voti attribuiti dai vari quotidiani che Gazzetta Lucchese mette in palio ormai da quasi venti anni: Saporiti e Magnaghi sono praticamente appaiati: 6,29 il...