Stesera la nuova puntata di Corner Corto

Altri articoli in Mondo Pantera

domenica, 25 maggio 2025, 12:34

Volti noti e meno noti: circa 200 persone si sono ritrovate questa mattina dietro il coro di San Michele per festeggiare il 120° compleanno della Lucchese. Nell'occasione è stata inaugurata anche la mostra "Lucchese 120 anni, un amore senza fine", composta da 15 pannelli, disposti in tutto il centro che...

domenica, 25 maggio 2025, 08:56

Una festa bellissima organizzata e realizzata dai ragazzi della Curva sotto la Ovest al Porta Elisa: centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare il compleanno della Lucchese proprio sino alla mezzanotte e passare insieme tante ore. tra musica, sport, approfondimenti e amarcord.

venerdì, 23 maggio 2025, 16:58

Presentate le iniziative dell'amministrazione comunale per i 120 anni di Lucchese: si inizia domenica alle ore 11, con l'inaugurazione, dopo il passaggio sotto la targa celebrativa, di una mostra di 15 pannelli sulla storia del club disposti in tutto il centro storico per un mese, poi conferenze, esibizione di street...

mercoledì, 21 maggio 2025, 15:27

Tutto pronto per la festa dei tifosi per i 120 anni di Lucchese. L'appuntamento, come spiegato in una nota della Curva Ovest, è per sabato prossimo: "Invitiamo tutto il popolo rossonero e l’intera città a partecipare sabato alla nostra festa: un momento di unità, di orgoglio e di passione, perché...