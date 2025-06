Mondo Pantera



Futsal Lucchese sconfitta in semifinale di Coppa Toscana U21

mercoledì, 4 giugno 2025, 18:13

La Futsal Lucchese conclude la propria stagione con l'eliminazione in semifinale di Coppa Toscana U21. Ad avere la meglio dei rossoneri è stato il San Giovanni che al Palasport Bracciolini si è imposto per 4-3 al termine di una partita combattuta e disputata su livelli ottimi. Alla Pantera non sono bastate le reti di Santelli, Ben Feddoul e Benjohair. Nonostante la sconfitta, anche contro i valdarnesi non è mancata né la prestazione né la grinta, segni tangibili dell'upgrade che i giovani rossoneri hanno mostrato nell'arco di questa stagione.

Pur essendo una matricola del campionato U21, la Futsal Lucchese ha dato filo da torcere a tante realtà regionali consolidate e ben radicate sul territorio. Il piazzamento tra le prime quattro squadre a livello toscano è il riflesso del duro lavoro svolto dalla società rossonera, in termini di crescita di giovani. Un percorso che ha visto durante l'anno l'approdo in prima squadra di diversi ragazzi, i quali hanno potuto toccare con mano le difficoltà del futsal "dei grandi".

Un punto di partenza e non di arrivo. L'obiettivo adesso è quello di costruire un vero e proprio settore giovanile, guardando al futuro con ambizione e progettualità. In tal senso, proseguono gli stage della Futsal Lucchese ,gratuiti, finalizzati alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15,U17,U19 e U21. Per maggiori informazioni, contatta le pagine social della Futsal Lucchese o in alternativa il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105.