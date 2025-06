Mondo Pantera



Il Futsal Lucchese alla Festa dello Sport

venerdì, 6 giugno 2025, 15:26

Anche quest'anno la Futsal Lucchese è entusiasta di annunciare la propria partecipazione al Festival dello Sport, l'evento promosso dal Comune di Lucca e dedicato alla valorizzazione delle attività sportive. L'evento è in programma per sabato 7 giugno dalle ore 15 alle 19:30 nel Parco dell'Infinito, nell'area del Parco Fluviale di Lucca, a due passi dal centro storico.

Sarà un'occasione per avvicinarsi al mondo del futsal, uno sport dinamico e in costante crescita, che si distingue dal calcio a 11 per le sue peculiarità tecniche e cognitive. Il nostro staff è pronto ad accompagnare i presenti in una serie di attività coinvolgenti, capaci di coniugare divertimento a socialità. La giornata si aprirà con un torneo di calcio-tennis, al quale è possibile partecipare in coppia. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco, che si disputa su un campo simile a quello da tennis, diviso da una rete, in cui i giocatori usano i piedi, il petto, la testa o le gambe per colpire un pallone da calcio e farlo passare nel campo avversario. Un esercizio che migliora la velocità di pensiero e la qualità nei passaggi sotto pressione e molto praticato dai giocatori di futsal.Inoltre, in alternativa, è previsto l'allestimento di campi ridotti, pensati per l'organizzazione di partite di 5vs5. La partecipazione è aperta a tutte le fasce d'età. Per maggiori informazioni contatta i canali social della Futsal Lucchese o in alternativa il responsabile Damiano Morotti al 340 909 6105.