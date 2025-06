Mondo Pantera



La Curva Ovest: "Tutti colpevoli"

venerdì, 6 giugno 2025, 15:48

Il buongiorno di oggi lo dà la Curva Ovest, nella giornata in cui tutti speravamo potesse arrivare l’iscrizione in C con il salvataggio della Lucchese. Così non è stato neanche lontanamente e i tifosi del settore caldo dello stadio hanno disseminato striscioni per la città.

"Ormai abituati da tanti anni a delusioni sportive e risultati sconfortanti – si legge sui social – abbiamo affrontato la situazione con i piedi di piombo non credendo ciecamente a chiunque millantasse piani fantascientifici per tenere in piedi la baracca. Come volevasi dimostrare, avevamo tutte le ragioni del caso; quel che fa più dispiacere è come si sia giunti a questo finale. Per l’ennesima volta sono state raccontate una marea di cazzate, mille fogli da firmare, valutazioni, contatti e piani A, B, C fino alla Z. Tutto ciò si è rivelato inutile, tutti gli attori che hanno partecipato a questa squallida commedia ci hanno messo del loro, ognuno a modo proprio. Tutti devono essere ben consapevoli, se ci fosse ancora bisogno di sottolinearlo, che la Lucchese è di chi la ama davvero. Con questi colori niente hanno a che fare affaristi vari o millantatori che si riempiono la bocca con la storia della squadra che rappresenta la storia della nostra città. Ripartiremo, come abbiamo sempre fatto, da qualsiasi categoria. Ci teniamo di buono come chiusura della stagione la festa dei 120 anni svolta in curva e organizzata dai ragazzi che si sbattono veramente tutto l’anno dietro a questi colori, ripartiamo da lì, tutti".