Stasera l'ultima puntata stagionale di Corner Corto

sabato, 31 maggio 2025, 13:32

La lettera appello di un tifoso al Gruppo Sofidel e in generale a tutto il mondo imprenditoriale lucchese: "Non chiediamo elemosine. Chiediamo visione. Coraggio. Responsabilità. Un’azienda come Sofidel, che si muove in territori e li abita con la propria presenza industriale, ha una responsabilità che va oltre i numeri di bilancio.

mercoledì, 28 maggio 2025, 12:21

Divertimento e apprendimento. É stato questo il cuore del primo stage della Futsal Lucchese, andato in scena nei giorni scorsi, finalizzato alla selezione dei ragazzi per la composizione delle squadre che parteciperanno ai prossimi campionati FIGC U15,U17,U19 e U21

martedì, 27 maggio 2025, 12:36

Sebbene sia stato un simbolo e capitano del Pisa per diverse stagioni, il classe 1991 è riuscito ad instaurare un legame forte anche con i colori rossoneri. In occasione dei 120 anni della Lucchese, Gucher ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram, con una dedica speciale e parole...

lunedì, 26 maggio 2025, 18:37

La Futsal Lucchese strappa il pass per la semifinale di Coppa Toscana U21, imponendosi per 3-1 in casa del Cus Pisa. Successo di maturità, che conferma l'ottimo percorso di crescita avuto in questa stagione dai rossoneri: ora la semifinale contro San Giovanni