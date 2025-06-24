Futsal Lucchese, comincia la preparazione

Mondo Pantera
lunedì, 18 agosto 2025, 15:27
La Futsal Lucchese è pronta a dare ufficialmente il via alla stagione 2025-26 della prima squadra. Un nuovo capitolo che rappresenta la terza tappa di un percorso iniziato con tante sfide, ostacoli superati e numerose soddisfazioni conquistate sul campo. Dopo la vittoria del campionato di Serie C2 e il brillante quarto posto ottenuto nello scorso campionato di Serie C1, i rossoneri sono nuovamente ai nastri di partenza del massimo campionato regionale con la voglia di confermare e migliorare quanto di buono fatto.
L'obiettivo è quello di tenere alto l'onore della città di Lucca sui più importanti palcoscenici del futsal toscano, cercando un sempre più profondo e radicato attaccamento alla maglia e a questo meraviglioso e adrenalinico sport. Oggi 18 agosto alle ore 20, la squadra si ritroverà per dare il via alla preparazione atletica. Una fase fondamentale dove sarà necessario stringere i denti e costruire una condizione atletica necessaria ad affrontare una stagione complessa e che ci auguriamo sia di alto livello. Allo stesso tempo, queste settimane rappresenteranno un momento prezioso per amalgamare il gruppo e inserire gradualmente i nuovi arrivati, così da creare un'unica identità dentro e fuori dal campo.
In questi cinque mesi di assenza dai campi, la società ha lavorato giorno dopo giorno per costruire una rosa competitiva, capace di proseguire l'ottimo percorso di crescita intrapreso negli ultimi due anni. La scelta è stata quella di confermare gran parte del gruppo protagonista della passata stagione, promuovere alcuni ragazzi che ben si sono distinti in Under 21 la scorsa stagione e inserire tre innesti di qualità, come Giuseppe Catania (92), Mattia Stefanini (05) e Massimiliano Dovichi (06) L'emozione è forte, così come la voglia di scendere in campo guidati dalla passione e dall'orgoglio di rappresentare la città di Lucca.
Dopo due settimane di preparazione, a cavallo tra la metà e la fine di agosto, la Futsal Lucchese sarà protagonista di una serie di amichevoli, utili a mettere minuti nelle gambe e assimilare i principi di gioco di mister Riccardo Garzelli.
Il percorso porterà i rossoneri al primo appuntamento ufficiale della stagione, fissato per metà settembre con la Coppa Italia, mentre l'atteso esordio in campionato è programmato per fine mese. Di seguito l'organigramma e la rosa della prima squadra della Futsal Lucchese.
Presidente e Direttore Generale: Damiano Morotti
Allenatore: Riccardo Garzelli
Direttore Tecnico: Filippo Edi
Preparatore atletico: Lorenzo Peck
Preparatore dei portieri: Carlo Amabile
Accompagnatore: Mauro Angilletta
Addetto Stampa: Gianluca Andreuccetti
ROSA PRIMA SQUADRA
Portieri: Saleh Ait Laamiri (1996), Simone Zurru (2007), Massimiliano Dovichi (2006
Difensori: Giacomo Angilletta (1989), Federico Unti (1997), Giuseppe Catania (1992), Matteo Santelli (2004)
Pivot: Zouhair Eramnazi (1991), Stefano Marziotti (1991), Mattia Stefanini (2005
Laterali: Mustapha Byaze (1995), Mohamed Byaze (1997), Niccolò Rovella (1994), Rachid Chouhbane (1996), Daniel Giannini (2003), Zakaria Izouhar (1997), Simone Santoni (2005),
Universali: El Bassraoui Ryan (2007), Benjohair Achraff (2005)
